Bollettino coronavirus, i dati di venerdì 2 aprile: altri 114 casi a Trento

Sono state trovate altre 114 persone positive al covid in provincia di Trento nella giornata di venerdì 2 aprile.

La situazione negli ospedali è sempre delicata: le persone ricoverate in terapia intensiva per grave insufficienza respiratoria sono 51; i posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono 240. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 291 persone affette da SarsCov2.

Non si è ancora fermata la lunga scia di morte provocata dal virus che in una sola giornata ha ucciso altre 3 persone.