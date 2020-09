Covid: 22 nuovi casi, 8 con sintomi

Sono 22 i nuovi casi di coronavirus registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. Questo il dato aggiornato a sabato 19 settembre, ad una settimana dalla riapertura delle scuole. Dopo l'impennata dei giorni scorsi, quando in una sola giornata erano stati registrati 76 contagi, il numero torna alla "normalità" ma aumentano, in proporzione, i pazienti con sintomi: 8 sul totale. In calo il numero dei ricoverati: 10, ovvero 2 meno di ieri. Nessuno è in rianimazione. Molto elevato il numero dei tamponi: 2.375. Attualmente ci sono 546 persone positive in provincia di Trento.

