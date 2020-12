Bollettino coronavirus: altre 13 vittime in Trentino e 463 positivi

Altri 13 decessi legati al coronavirus registrati nel bollettino aggiornato a giovedì 17 dicembre in Trentino. Non accenna a calare il numero quotidiano delle vittime della pandemia. Un dato che pone la provincia di Trento tra i territori con la mortalità più alta in Italia rispetto al numero di abitanti. I numeri che fotografano la situazione negli ospedali mostrano un timido calo: sono 48 le persone in terapia intensiva, ovvero 2 meno di ieri, mentre il totale dei ricoverati è di 456, ovvero 8 meno di ieri. I positivi al tampone molecolare registrati nelle ultime 24 ore sono 463 ed il totale delle persone attualmente positive in Trentino è di 3.144.

La situazione: tanti ricoveri e tante vittime

E' da giorni in doppia cifra il numero delle vittime del coronavirus in Trentino. Il presidente Maurizio Fugatti si è detto molto preoccupato per "una situazione critica che va costantemente monitorata". L'anomalia sui ricoveri, e purtroppo sui decessi, potrebbe essere in parte spiegata con l'improvviso aumento della fascia over70 tra i contagiati: gli ultrasettantenni sono passati in pochi giorni dal rappresentare il 10-15% dei nuovi casi fino al 25%. Si attende, anche in Trentino, il vaccino che dovrebbe essere consegnato all'inizio del 2021 in 17.000 dosi con precedenza ad operatori sanitari, socio-sanitari, ospiti e personale delle Rsa.

Zona rossa: come e quando?

Si attende anche di sapere quali saranno le restrizioni per le festività che si avvicinano sempre di più, e soprattutto quando scatteranno. Il governatore trentino ha annunciato che il Governo starebbe valutando l'ipotesi di anticipare la zona rossa nazionale inizialmente prevista dalla Vigilia all'Epifania. Fugatti ha inizialmente dichiarato di aver espresso accordo per questa opzione, salvo poi firmare un documento della Lega per conferire al governatore friulano Fedriga il "mandato" per trattare con il Governo: l'obiettivo è di scongiurare un anticipo del "lockdown" natalizio.