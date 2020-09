Coronavirus: 32 nuovi casi, ci sono altri 3 contagiati nelle scuole

Altri 32 casi di coronavirus in Trentino, di cui solo 13 legati al settore carni. Questo l'aggiornamento diffuso dall'assessore alla Salute Stefania Segnana nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre. Tra i contagiati ci sono anche altri 3 casi nelle scuole trentine, uno alla materna, uno alle elementari ed un terzo alle superiori. I tre nuovi casi legati alla scuola si aggiungono al contagio di un bambino in una scuola materna di Lavis, già scoperto nei giorni scorsi, e del conseguente isolamento dei compagni di classe e delle maestre.

La scuola dell'infanzia in questione si trova sull'Altopiano di Pinè, la primaria in Val di Sole e la scuola superiore a Rovereto. Per motivi di privacy, chiaramente, i dati disponibili si fermano qui. "Sono casi che ci dimostrano quanto possa diffondersi il contagio tra minori senza sintomi - ha detto il dirigente del Dipartimento Prevenzione Antonio Ferro - uno dei due è andato al Pronto Soccorso per una caduta, la positività è stato scoperto in modo assolutamente casuale". Dei tre solamente uno mostrerebbe alcuni sintomi, ed in generale tutti e tre sono in buona salute.

Importante il numero dei tamponi: 2528 analizzati nelle ultime 24 ore. "Questo a dimostrazione di quanto l'Azienda sta lavorando per dare risposte a quello che chiedono i cittadini" ha detto l'assessore. "Sono situazioni che dovranno entrare in un meccanismo di gestione - ha aggiunto lil presidente Maurizio Fugatti - non nascondiamo che questo nasconde una questione più grande: quando si mette in isolamento una classe c'è il problema del lavoro dei genitori. E' un tema che ci dobbiamo porre".

Dopo la scuola riparte anche l'Università: per accedere alle Facoltà gli studenti dovranno non solo indossare la mascherina, provvedere all'igienizzazione delle mani e rispettare i percorsi di entrata ed uscita, ma anche scaricare l'app realizzata appositamente dall'Ateneo per registrare ogni accesso ai singoli Dipartimenti.