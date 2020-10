Bollettino coronavirus, in Trentino +49 casi

Sono 650 i casi positivi al Covid-19 in Trentino, al 5 ottobre 2020. I dati sono stati resi noti sul sito del Ministero della Salute. Ci sono 49 nuovi positivi al Covid-19 in Trentino, nel report di domenica, inoltre, sono stati segnalati un paio di contagiati in una casa di riposo. Stabile il numero dei ricoveri: 17, ma nessuno di questi si troverebbe in terapia intensiva al momento. Rimangono in isolamento domiciliare 633 persone.

Il dato di nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Trento è in salita, inoltre in due casi specifici si stanno estendendo le indagini. La Provincia ha infatti comunicato che ci sarebbero altri due focolai: il primo sviluppato all’interno di un istituto per religiose (16 contagi), il secondo invece riguarda diversi componenti di un coro parrocchiale (12 casi finora) che si presume si siano contagiati durante un ritrovo.

Questa situazione, assieme alle feste di laurea e, in generale, alle iniziative che generano assembramento, inducono le autorità sanitarie ad alzare il livello di allarme raccomandando di evitare comportamenti a rischio e di rispettare rigorosamente le regole del distanziamento e dell’igiene, a partire dall’utilizzo delle mascherine e dal frequente lavaggio delle mani. Prosegue la campagna di screening con centinaia di tamponi.