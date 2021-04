Bollettino coronavirus, i dati di martedì 13 aprile: 119 casi a Trento, scendono i ricoveri

Negli ospedali ci sono in tutto 184 persone affette da SarsCov2 (9 in meno rispetto a lunedì).

Sono state trovate altre 119 persone positive al covid in provincia di Trento nella giornata di martedì 13 aprile , i casi (95 in più rispetto a ieri) sono emersi analizzando 2.248 tamponi; il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 5.29 %.

Il totale dei letti di rianimazione occupati è diminuito di 5 unità rispetto a ieri, tra decessi e pazienti guariti: ora sono 37 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle terapie intensive della Provincia Autonoma. In una sola giornata i posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono diminuiti di 4 unità per un totale di 147. Negli ospedali ci sono in tutto 184 persone affette da SarsCov2 (9 in meno rispetto a lunedì).

Le persone che si sono negativizzate nelle scorse 24 ore sono 166; in totale i residenti della provincia autonoma di Trento che sono guariti dal covid sono 39.571. Non si è ancora fermata la lunga scia di morte provocata dal virus che in una sola giornata ha ucciso altre 3 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 1.314.