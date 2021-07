Danni da maltempo, divelto il tetto di un supermercato: vigili del fuoco in azione

Tantissime le telefonate arrivate in Centrale

Una ventina circa di interventi nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 luglio da parte dei vigili del fuoco di Arco. Tantissime le telefonate arrivate in Centrale con la richiesta di intervento per allagamenti e danni da maltempo in genere. Il Trentino Alto-Adige è stato colpito anche dall'ultima ondata di maltempo.

Secondo le previsioni meteo, però, non sarebbe finit. Giovedì 8 luglio sono previste precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco intenso, già dal mattino. Mediamente sono attesi tra 15 e 30 millimetri di pioggia, ma, su aree ristrette, dove si verificheranno i rovesci ed i temporali più intensi, si potranno registrare accumuli superiori a 40 - 50 millimetri, frequenti fulminazioni, grandine anche di medie dimensioni e raffiche di vento forti o molto forti.