Frassilongo, Agitu Gudeta trovata morta in casa

È stata trovata nella sua casa senza vita, nel tardo pomeriggio di martedì 29 dicembre, Agitu Gudeta, la pastora etiope di 42 anni, simbolo di integrazione e che in passato aveva lavorato con Emma Bonino. La donna viveva in Trentino da circa 10 anni, in valle dei Mocheni. E proprio in Trentino aveva avviato «La Capra Felice», un'azienda agricola con allevamento di animali da cortile. A condurre le indagini su quanto avvenuto alla donna è Pubblico Ministero dottor Giovanni Benelli. Dalle lesioni trovate sulla testa della donna, pare aprirsi la strada dell'omicidio. Si attende il parere del medico legale per chiarire le cause del decesso. Sul posto sono presenti il magistrato e i carabinieri impegnati .

Dalle prime informazioni trapelate pare che Gudeta avrebbe dovuto incontrare un uomo proprio martedì mattina, ma non si sarebbe presentata all'appuntamento. L'uomo, non riuscendo a mettersi in contatto con Gudeta, avrebbe avvisato telefonicamente dei vicini di casa che sono andati a casa della donna per capire cosa stesse accadendo. Anche arrivati davanti alla porta, i vicini della donna non avrebbero ottenuto risposte e così sono entrati nell'abitazione e hanno trovato il cadavere della donna riverso a terra e alle 18 circa hanno chiamato il Nue (Numero Unico per le Emergenze) 112. Sulla testa di Gutea sono stati lasciati i segni di un'aggressione, probabilmente è stata colpita con una mazzetta, ma anche su questo non ci sono ancora conferme.

Nel 2018 Gudeta aveva ricevuto minacce a sfondo razziale e l'autore era stato condannato a 9 mesi per lesioni dal tribunale di Trento a gennaio. Non venne, però, condannato per stalking finalizzato alla discriminazione razziale, come invece era stato richiesto dall'accusa. Sono diverse, però, le ipotesi al vaglio degli inquirenti, dalla denuncia del fatto sono partite le verifiche su diverse situazioni che sarebbero "vicine" alla donna, non si esclude nulla.