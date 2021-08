A22, altro lunedì da incubo: traffico e rallentamenti per tutta la giornata

Segnalati disagi in direzione sud tra Egna/Ora e Affi: code fino a 6 chilometri

È un'altra giornata di disagi per gli automobilisti lungo la A22 Modena-Brennero. Fin dalle prime ore del mattino di lunedì 23 agosto, si sono segnalate code a causa del traffico particolarmente intenso, soprattutto in direzione sud. Nel corso della mattinata, le complicazioni maggiori per la viabilità si sono avute nel tratto tra Bressanone ed Ala/Avio, quindi praticamente su tutto il tratto che attraversa il Trentino-Alto Adige.

Auto e mezzi pesanti a passo d'uomo praticamente per tutta la giornata, come tra l'altro previsto dal bollettino della A22 che annunciava una giornata da bollino rosso. Nel pomeriggio poi, i rallentamenti si sono concentrati tra i caselli di Egna/Ora e Affi, sempre in direzione sud: al momento, secondo quanto riporta l'autobrennero, sono segnalati fino a 6 chilometri di coda.