Ss237, motociclisti superano la colonna: uno colpisce un'auto in svolta, l'altro scivola a terra

Un altro incidente si è verificato sulle strade del Trentino domenica 25 luglio, intorno all'ora di pranzo, questa volta sulla Ss237.

Due motociclisti stavano superando la colonna di auto creatasi per l'intenso traffico quando un veicolo ha svoltato regolarmente a sinistra. Il primo motociclista è andato a schiantarsi contro l'auto, mentre il secondo che si trovava dietro, per cause non note, è scivolato a terra.

Gli agenti della polizia locale delle Giudicarie, i vigili del fuoco di Bleggio Inferiore e il personale della Croce Rossa Italiana - Gruppo Giudicarie sono intervenuti per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte. Non sono note le loro condizioni.