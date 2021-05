Bollettino, i dati sull'andamento del contagio da coronavirus del 30 maggio

Undicesimo giorno consecutivo senza decessi per covid-19 in Trentino, domenica 30 maggio. Sono invece 28 i nuovi casi positivi riscontrati a fronte di quasi 2.000 tamponi analizzati. Sabato sono stati analizzati 847 tamponi molecolari (468 nel Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara a Trento e 379 alla Fem): sono stati così individuati 9 nuovi contagi e confermate 20 positività intercettate nei giorni precedenti dai test rapidi. Questi ultimi sabato sono stati 946, dai quali sono emersi 19 ulteriori contagi.

Nessuno dei nuovi positivi ha meno di 2 anni: i ragazzi sono 6, dei quali 1 in fascia 3-5 anni, 2 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 2 tra 14-19 anni. Sabato le classi in quarantena erano 47. Solo 2 invece i casi positivi fra gli anziani (1 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni). Spicca il fatto che sabato non ci sia stato alcun nuovo ricovero in ospedale (da dove invece 1 paziente è stato dimesso): i pazienti ricoverati sono 33, di cui 13 in rianimazione. Sono 78 invece i guariti di domenica: il totale da inizio pandemia sale pertanto a 43.572.

Questi i dettagli sulle vaccinazioni: domenica mattina risultavano somministrate 292.894 dosi, compresi 76.070 richiami. A cittadini Over 80 sono state somministrate 63.482 dosi, mentre quelle in fascia 70-79 anni e 60-69 anni sono rispettivamente 60.522 e 57.823.