Villazzano, dopo la violenza nasce un "manifesto" degli studenti di quinta: «Noi sappiamo»

Bullismo e violenza, parlano gli studenti dell'Enaip. L'episodio di Villazzano, quello che ha visto un giovane picchiato fuori da scuola il 21 maggio e soccorso da una persona che passava in quel momento in auto, non smette di fare rumore. Il fatto era stato raccontato su Facebook da chi aveva visto e soccorso il ragazzo, l'assessore provinciale Mirko Bisesti aveva commentato la vicenda condannando simili atti di violenza e ribadendo che la Provincia è impegnata su queste tematiche.

Anche il direttore generale di Enaip Trentino, Massimo Malossini, aveva commentato la vicenda, nel comunicato inviato alla stampa il fine settimana dopo l'aggressione, quello che era stato raccontato come un "pestaggio" è stato ridimensionato. «Nel merito delle notizie apparse sui social e su altri organi di informazione nel corso della giornata di oggi (sabato 22 maggio ndr) ci preme fornire alcune ulteriori informazioni e precisazioni» si legge nella nota. «Dalle informazioni che abbiamo raccolto abbiamo appurato che si è trattato di un litigio che ha coinvolto due allievi di una classe del CFP di Villazzano a fine lezioni avvenuto sul marciapiede esterno alla scuola».

Una decina di giorni dopo l'evento che ha portato parecchia indignazione sui social, è arrivata una riflessione dagli studenti delle classi 5°A e 5°B CAPES “Manutenzione e assistenza tecnica” del CFP ENAIP di Villazzano. «I fatti che hanno coinvolto noi ragazzi dell’Enaip di Villazzano nell’ultima settimana sono noti a tutti purtroppo» spiegano i ragazzi anticipando il loro "manifesto" . «Nessuno invece conosce il nostro sconforto, la nostra frustrazione rispetto allo svilimento del nostro lavoro e delle nostre progettualità professionali, e per molti aspetti anche esistenziali. Noi ragazzi di quinta siamo più grandi e maturi e abbiamo più strumenti di analisi. Questo sconforto e questa maggior consapevolezza ci hanno portato a riflettere e a dialogare con fervore su quanto accaduto nelle lezioni destinate all’educazione alla cittadinanza».

Il lavoro Joseph, Alessandro, Dardan, Andrea, Matteo, Riccardo, Michele, Daniel, Karin, Patrick, Francesco, Henry Patricio, Riccardo, Simone, Youssef, Stefano, Marco, Nick Steven, Nicola, Nicholas, Samuele, Murik, Luca, Daniele, Johan Josuè, Betim, Daniele ha la forma di, come lo hanno chiamato loro, un "quasi-manifesto". Il risultato della riflessione condivisa, guidata e raccolta in forma scritta dalla nostra insegnante di lingua e letteratura italiana con la quale gli studenti hanno deciso di scegliere il format pasoliniano dell’io so. «Se quello di Pasolini era di fatto un atto di accusa, il nostro vuole più somigliare ad un gesto a difesa del nostro valore e dei nostri meriti» concludono.