Zaia: "Da noi varianti covid più contagiose". Anche in Veneto tre casi di virus inglese

Variante inglese del coronavirus anche in Veneto. Lo ha annunciato sabato 26 diembre il governatore Luca Zaia, che ha anche spiegato il lavoro di analisi che quotidianamente viene svolto nei laboratori della sanità regionale, per identificare la genetica in continuo mutamento del covid 19.

"Dall'inizio della pandemia abbiamo isolato in Veneto 37 virus, di cui 8 sono varianti del Sars-CoV-2 e 2 risultano essere state rilevate solamente nella nostra regione: la maggior parte di questi appartengono a una variante della mutazione che la rendono più contagiosa. Negli ultimi giorni abbiamo invece ricevuto 5 campioni di contatti inglesi, 3 dei quali sono risultati positivi alla variante. Un virus non è un singolo individuo, è una popolazione, la cosa evidente è che i virus della prima ondata sono diversi da quelli della seconda ondata, la mutazione che li rende più contagiosi", ha detto.

Non è finita qui perchè secondo Zaia ci sarebbero anche delle varianti presenti solamente in Veneto, che potrebbero spiegare l'alto numero di casi. "In regione inoltre sono state scovate varianti che a loro volta sono caratterizzate da alta contagiosità e che quindi potrebbero spiegare il numero dei contagi del Veneto. Caratterizzare tali virus è importante per comprende l'andamento dell'epidemia e poter mettere azioni di controllo mirate: se si conosce il nemico è più facile combatterlo" ha concluso il governatore.