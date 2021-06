L'invito: "Vaccinati nel week end" a Pinzolo e a Sèn Jan di Fassa

La campagna vaccinale in Trentino ha superato le 400mila dosi somministrate con nuovi appuntamenti. Durante l'ultimo fine settimana di giugno apriranno gli hub vaccinali di Pinzolo e di Sèn Jan gestiti dalla Federazione trentina della Cooperazione, in virtù di un progetto condiviso con il Coordinamento imprenditori e con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

«La campagna di vaccinazione compie un nuovo passo in avanti» commenta l'assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana «grazie infatti al prezioso contributo della Cooperazione, sabato e domenica saranno disponibili due nuovi punti vaccinali a supporto delle zone di montagna. La sfida al Coronavirus prosegue, ma è una sfida che possiamo vincere solo uniti, con il supporto di tutte le componenti della società e, soprattutto, fornendo servizi ai nostri cittadini anche nelle valli: la messa a disposizione degli hub vaccinali a Pinzolo e a Sèn Jan di Fassa si muove in questa direzione, vuole fornire un servizio capillare in un'ampia fascia oraria. Vaccinarsi è una responsabilità collettiva, è necessario per rimettere in sicurezza il nostro territorio e, in definitiva, tutti noi».

Il punto vaccinale di Pinzolo si trova in via della Pace 10, all'interno della palestra delle scuole medie, mentre quello di San Giovannni di Fassa - Sèn Jan è dentro alla palestra comunale in Strada del Veisc. Un team di professionisti della Cooperazione è a supporto dell’Azienda Sanitaria locale per aumentare la copertura vaccinale trentina. I giorni ed orari disponibili sono sabato 26 e domenica 27 giugno 2021 dalle 9 alle 18. Le prenotazioni avvengono tramite il cup online di Apss.