Coronavirus, Trentino in zona gialla ma circondato dall'arancione

Il Trentino tornerà in zona gialla da lunedì 11 gennaio, ma sarà circondato dall'arancione. Nel primo pomeriggio di venerdì 8 gennaio, infatti, è stata divulgata una nota del ministero della Salute.

«Il Ministro della Salute, Roberto Speranza» si legge nella nota «sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in serata (venerdì 8 gennaio ndr) una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio. Passano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto».