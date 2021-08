Trasporto pubblico: l'abbonamento per alunni e studenti è di 20 euro

La tariffa per l'anno scolastico 2021/2022 approvata dalla Giunta provinciale per l’utilizzo dei servizi di trasporto da parte di alunni e studenti trentini, dalle scuole infanzia alle scuole secondarie di secondo grado, compresi i centri di formazione professionale e i centri socio educativi è di 20 euro.

L'abbonamento, in vigore dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022, è di libera circolazione: tratta casa - scuola e con la possibilità di utilizzo di tutti i servizi di linea, bus, urbani ed extraurbani e treni nell'ambito provinciale.

Il trasporto è totalmente gratuito dal quarto figlio in poi, è però necessario che le famiglie che usufruiscono del servizio compilino, una volta effettuato il pagamento per i primi 3 figli, l’autodichiarazione: “modulo autocertificazione valido per ritiro abbonamento trasporto gratuito dal quarto figlio”.

Dall'ufficio stampa della Pat segnalano che non saranno concesse proroghe per il pagamento della tariffa rispetto all'avvio delle lezioni scolastiche: entro l'inizio della scuola le famiglie dovranno aver caricato la smart card per consentire ai figli di utilizzare i servizi di trasporto. Per i dettagli sulle modalità di pagamento, modulistica e caricamento dell'abbonamento le informazioni sono disponibili sul sito, nelle sezioni "news" e "modulistica".

Modulo gratuità tariffa da 4° figlio-2