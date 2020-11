Centri tamponi sul territorio: i comuni si organizzano e cercano volontari

Centri tamponi sul territorio: i comuni trentini iniziano ad organizzarsi in autonomia. A lanciare l'appello su Facebook sono i comuni di Madruzzo, Cavedine e Vallelaghi, che cercano personale professista volontario per ua possibile apertura di un centro locale per tamponi covid-19.

La possibilità è contenuta nell'acordo siglato dalla Provincia con il Consirzio Comuni Trentino circa tre settimane fa. L'accordo prevede che l'Azienda sanitaria raccolga i tamponi per l'analisi, ma la gestione è lasciata ai singoli comuni. "Il primo passo - si legge nela nota - passa quindi obbligatoriamente dall'individuazione di personale volontario professionale che sia disponibile a mettere a disposizione il proprio tempo per questa importante attività". Medici, quindi, e infermieri, anche in pensione, che vogliano impegnarsi a favore della comunità.