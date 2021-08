Riva del Garda apre l'edizione estiva di Lago di Garda in Love

È stata inaugurata nel tardo pomeriggio di sabato 7 agosto la prima edizione di Lago di Garda in Love - un'estate d'amore, a Riva del Garda. Il sindaco Cristina Santi ha simbolicamente tagliato il nastro di avvio della manifestazione insieme al ministro per gli affari regionali e le autonomie del governo Draghi Mariastella Gelmini, al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, al vicepresidente e assessore alle Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Navigazione della Regione Veneto, Elisa De Berti e akke diverse autorità veronesi e bresciane.

Lago di Garda in Love è l’evento dedicato alle coppie di innamorati che desiderano festeggiare il loro amore nelle località del Lago di Garda aderenti al progetto. In via sperimentale, nel 2021, prende vita la versione estiva di Lago di Garda in Love aggiungendo il sottotitolo “Un’Estate d’Amore”. Da sabato 7 a domenica 15 agosto 2021, saranno coinvolti 6 borghi caratteristici: Riva del Garda, Malcesine, Torri del Benaco, San Zeno di Montagna, Lazise e Valeggio sul Mincio.

Alla tradizionale kermesse romantica di febbraio, ai visitatori viene offerta un’opportunità in più: celebrare il proprio amore sulle rive del pittoresco Benaco, avvolti da emozionanti atmosfere create da luci e decori urbani. Per questa occasione, i 6 comuni del Lago di Garda condivideranno un unico programma di eventi, Lago di Garda in Love - Un’Estate d’Amore, intrecciando le bellezze presenti in ciascuna delle 6 perle lacustri al tema dell’amore (www.lagodigardainlove.it)