Nel Primiero si spinge per fornire tamponi rapidi ai turisti

Anche l'Apt in prima fila per potenziare il servizio in coincidenza con l'entrata in vigore del Green pass

Si ampliano le possibilità per i turisti che hanno scelto il Primiero per le loro vacanze e hanno necessità del Green pass per accedere a ristoranti, centri benessere, piscine, musei, mostre ed eventi al chiuso. Anche a San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, come nel resto del Trentino, a pochi giorni dal clou della stagione turistica estiva, si lavora per rafforzare il servizio di erogazione tamponi rapidi ad uso turistico.

A questo proposito, su esplicito invito della task force provinciale, raccogliendo le sollecitazioni dell’assessore al turismo Roberto Failoni, per far fronte al prevedibile aumento della richiesta di tamponi rapidi sull’intero territorio provinciale, anche la locale Azienda di promozione turistica si è attivata per organizzare operativamente le richieste di prenotazione dei tamponi, affiancando così il personale infermieristico appositamente abilitato.

Dal punto di vista pratico all’interno dell’ambito turistico di San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi è stata presa la decisione di muoversi su due fronti paralleli: per le valli di Primiero e Vanoi, l'Apt andrà a dare supporto alla farmacia Zonta di Mezzano, l’unica struttura già da tempo attiva per fornire questo tipo di servizio, che ha recentemente deciso di ampliare gli orari e le giornate di somministrazione dei tamponi turistici per far fronte alle richieste degli ospiti del territorio. In questo caso è necessaria la prenotazione al numero 348/2222790 da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 per l’organizzazione degli appuntamenti.

Per le località di San Martino di Castrozza e Passo Rolle invece, l'Apt si è prodigata per l’attivazione straordinaria di un punto per la somministrazione di tamponi antigenici rapidi agli ospiti dell’ambito turistico. Lo spazio individuato è presso uno degli ambulatori siti in via Pez Gaiart 16, vicino all’ambulatorio medico turistico presso la Casa della Montagna. Il servizio di prenotazione è previsto a partire da lunedì 9 agosto (da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30) e prevede l’effettuazione del servizio a partire dal giorno mercoledì 11 agosto per tutto il mese nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00, previa prenotazione al 342/7723954.

In tutti i casi, in attesa della comunicazione ufficiale del governo sull’ulteriore calmieramento dei costi, i tamponi antigenici ad uso turistico hanno un costo di € 22, e una validità totale di 48 ore.