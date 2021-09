Presentati a Trento gli Europei di ciclismo: sarà un'edizione da record

Presentati ufficialmente gli Europei di cliclismo su strada, in programma a Trento tra meno di una settimana: la conferenza di presentazione è andata in scena nella mattinata di giovedì 2 settembre in Sala Depero, nel palazzo della Provincia.

Sarà un'edizione da record, e questo lo certificano i numeri: 1100 atleti iscritti, 39 nazioni coinvolte, 13 titoli in palio, trasmissione dell'evento in più di 70 paesi, e ben 10 giorni di eventi collaterali. Si comincia mercoledì 8 settembre per finire domenica 12. Cinque giorni in cui, giocoforza, anche la viabilità della città sarà stravolta.

Gli Europei andranno a coronare una stagione ciclistica senza precedenti in Trentino, che solo pochi giorni fa ha vissuto un’ulteriore ribalta internazionale con il grande successo dei Mondiali MTB in Val di Sole.

L’assessore allo sport e turismo della Provincia autonoma di Trento Roberto Failoni, ha fatto gli onori di casa insieme all’amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini. Secondo l’esponente della Giunta provinciale, i Campionati europei di ciclismo su strada rappresentano una grande opportunità per la città capoluogo e per l’intero territorio provinciale. Un appuntamento che arriva a conclusione di una stagione estiva da incorniciare, che dimostra quanto il Trentino sia apprezzato dagli amanti della bicicletta.

"Il grande percorso effettuato dal Trentino nel mondo dei grandi eventi e delle due ruote ci ha dato non solo risultati importanti sui flussi turistici, ma ci ha permesso di far arrivare il più importante evento ciclistico mai realizzato sul nostro territorio. Quello di Trento si annuncia un Europeo dei record, sul fronte della partecipazione come su quello della visibilità" ha invece commentato l’ad di Trentino Marketing Maurizio Rossini.

La conferenza ha offerto l’occasione per svelare il parterre d’eccezione atteso al via dei Campionati europei, che conterà su grandi nomi come Tadej Poga?ar, Peter Sagan, Remco Evenepoel, Filippo Ganna e Annemiek Van Vleuten, e presentare la copertura Tv da record che porterà le splendide immagini del Trentino nelle case dei telespettatori di tutta Europa.

Con 71 Paesi collegati, i Campionati europei 2021 hanno già superato il record delle scorse edizioni, e puntano a battere il risultato dei 13 milioni di spettatori del 2020. Eurovisione garantirà la copertura totale di immagini di quasi 20 ore, con oltre 17 ore di diretta per la prova Team Relay, le cronometro élite uomini e donne, la prova in linea Under 23 uomini e le prove élite uomini e donne.

Il comitato organizzatore ha presentato anche il ricchissimo programma di eventi collaterali che accompagnerà i Campionati europei a partire dal 3 settembre: spettacoli, dibattiti, mostre e intrattenimento per vivere l’atmosfera del grande ciclismo a 360°.