Catturata e rilasciata l'orsa JJ4, andava sostituito il radiocollare

Il radiocollare dell’orsa JJ4 è stato sostituito la scorsa notte dal Corpo forestale Trentino. Lo fa sapere la Provincia autonoma di Trento in una nota. Secondo quanto previsto dai protocolli, l’animale è stato catturato in Val di Sole con una trappola tubo. L’operazione condotta dalla squadra catture si è resa necessaria per scongiurare il rischio che lo strumento elettronico che monitora gli spostamenti dell'esemplare si scaricasse. L'orsa, che è in buone condizioni di salute, è stata poi rilasciata.

Si tratta dello stesso esemplare protagonista di una battaglia tra la Provincia e i gruppi animalisti, e ora in libertà dopo che il Tar aveva annullato un'ordinanza di cattura emessa dalla Pat.