Nevicata in corso su tutto il Trentino

La nevicata di Capodanno sta interessando anche la giornata di sabato 2 gennaio. Si tratta di una perturbazione che sta lasciando su tutto il Trentino un manto nevoso che varia dai 20-30 centimetri fino al metro, a seconda delle quote.

Questo strato sta andando a coprire quello delle precedenti nevicate del 28 e 29 dicembre, creando un accumulo davvero eccezionale. In alcui passi dolomitici il livello della neve al suolo supera già i due metri ed è ormai sicuro che la neve continuerà, almeno a quelle quote, a scendere per tutta la giornata di sabato e parte di quella di domenica.

Diverso il discorso per i fondovalle: la quota neve dovrebbe alzarsi in giornata verso i 500 metri fino ad arrivare ad 800 metri nel tardo pomeriggio. Il mattino di domenica 3 gennaio si presenterà molto nuvoloso con precipitazioni residue sparse che termineranno solamente nel corso della mattinata.