Tornano alcune bancarelle del Mercato del Giovedì

Mercato del Giovedì, ci sarà ma solamente con le bancarelle alimentari. Continua la "saga" del tradizionale mercato cittadino di Trento, prima permesso con notevoli restrizioni per garantire la distanza tra le persone, poi sospeso per una settimana, e ora di nuovo riaperto ma in versione ridotta.

Dunque, riassumendo, il mercato resta formalmente sospeso ma è garantita l'operatività di 17 banchi del settore alimentare. Queste bancarelle saranno posizionate tutte in piazza Duomo e nella parte alta di via Verdi, "in modo da evitare il pericolo di assembramenti", scrive il Comune.

L'ultimo giovedì il personale comunale aveva riscontrato "grande difficoltà nel far rispettare le rigide indicazioni in merito alla regolamentazione degli accessi e al distanziamento fisico". Anche in questa versione ridotta saranno presenti gli alpini che continueranno a garantire la sorveglianza per il rispetto delle norme anti-covid.