Green pass, nel palazzo della Provincia installato uno dei primi totem per il riconoscimento

Uno dei primi totem per la verifica del Green pass è stato installato nella sede della Provincia, in Piazza Dante a Trento. Per l'accesso alla struttura non è comunque obbligatorio il possesso del certificato. Il funzionamento del totem viene mostrato in un video pubblicato sulla pagina Facebook dell'ente.

I primi 100 dispositivi - in fase di consegna a cura della Protezione civile del Trentino - saranno destinati a strutture pubbliche, sanitarie e socio/sanitarie del Trentino, tutte strutture dove per l'ingresso è necessario mostrare il Green pass.

Potranno dotarsi di questi apparecchi anche gli esercenti del territorio, secondo quanto previsto da un’apposita ordinanza firmata dal presidente della Provincia. Entro il mese di agosto, questa è la previsione, la Protezione civile dovrebbe ricevere l’intera fornitura dei dispositivi.

Per verificare la certificazione verde Covid-19 è prevista a livello nazionale l'applicazione mobile APP VerificaC19. Viene però consentito anche l'utilizzo di strumenti integrativi, purché in grado di garantire il rispetto delle regole di validazione delle certificazioni verdi.