Failoni rassicura: "Tamponi garantiti per i turisti, in campo le Apt con l'azienda sanitaria"

Il Trentino cerca di venire incontro ai turisti in vista delle regole del Green pass che entreranno in vigore da venerdì 6 agosto: si pensa soprattutto ai turisti che sono sul territorio e potrebbero aver bisogno di un tampone in quanto ancora non vaccinati. Per questo, l'assessore provinciale al turismo Roberto Failoni ha riunito martedì le 12 Aziente per il turismo del Trentino, insieme alla task force provinciale del turismo.

“Prevediamo una maggior richiesta di tamponi da parte dei turisti - ha detto l'assessore Failoni -, per questo motivo riteniamo fondamentale che il Trentino sia in grado di offrire la somministrazione dei tamponi in modo capillare sull’intero territorio. Grazie al lavoro delle Aziende per il turismo sono convinto che il Trentino riuscirà ad offrire un’opportunità in più ai tanti potenziali interessati”.

Durante l’incontro in videoconferenza si è deciso di prevedere dei punti di somministrazione dei test nelle zone dove mancano le farmacie che già forniscono questo servizio. Si tratta di un’operazione che vede le Aziende per il turismo come protagoniste in sinergia con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, responsabile del procedimento di accreditamento ai fini dell’emissione del Green pass.

“Oltre alla diffusione dei punti di somministrazione è anche importante definire un prezzo equo per il tampone - aggiunge l’assessore -. Auspicando che venga quantificato al più presto il calmieramento dei prezzi annunciato dal Governo, l’intenzione del sistema turistico trentino è quella di dare un’attenzione particolare ai minorenni, la fascia della popolazione che presenta il minor numero di vaccinazioni”.