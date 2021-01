Covid, il Trentino rischia la zona arancione?

Il countdown per le nuove classificazioni di gennaio è iniziato. Il ministro della Salute Roberto Speranza, in un intervento alla Camera ha affermato che «sono 12 le regioni ad alto rischio» che entreranno in zona arancione. E anche che «a livello nazionale, il tasso di occupazione delle terapie intensive torna ad attestarsi sopra la soglia critica del 30% e c'è un drammatico mutamento dell'indice di rischio attribuito alle regioni».

Le regioni a rischiano zona arancione

Come riporta Today, rischiano di finire in zona arancione le regioni "graziate" dalla precedente ordinanza: Liguria, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta, ma non solo. Speranza ha infatti affermato che l’intenzione del governo con il nuovo Dpcm è quella di «stabilire l'ingresso in area arancione tutte le Regioni a rischio alto secondo i 21 parametri definiti dal decreto del 21 aprile». Se così fosse, anche Lazio, Piemonte, Marche e le province autonome di Trento e Bolzano rischierebbero di essere declassate. In tutto dunque, 11 regioni e due Province autonome potrebbero essere in zona arancione o rossa a partire da lunedì 16 gennaio.

L'incertezza è ancora molta su più fronti, come per esempio: quali saranno le “regole” nuove o che verranno confermate? Inoltre, il report dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità) su cui si basano le decisioni del Ministero della Salute non è stato ancora pubblicato. E questo significa che non vi sono certezze. Da lunedì 18 gennaio, però, pare proprio che prevarrà il colore arancione in Italia, con qualche “macchia” di rosso. A rischiare il lockdown, oltre alla Lombardia ci sono il Molise (il cui indice Rt, come abbiamo visto in precedenza, era risultato pari a 1,27 ma con un ampio intervallo di confidenza) e la Calabria con un Rt stimato di 1.14 con intervallo tra 1.04 e 1.24. Ma non è escluso che con l’aumento dei contagi, altre regioni finiscano per oltrepassare la soglia dell’1,25 ripiombando in zona rossa. Secondo la pagina Covid-19 Italy, in Italia l’Rt è pari a 1.015. Questa la situazione nelle regioni:

Abruzzo 1.068

Basilicata 1.088

Calabria 1.047

Campania 1.033

EmiliaRomagna 1.047

Friuli Venezia Giulia 1.044

Lazio 1.017

Liguria 1.022

Lombardia 1.048

Marche 1.031

Molise 1.101

P.A.Bolzano 1.102

P.A.Trento 0.983

Piemonte 1.021

Puglia 1.008

Sardegna 1.039

Sicilia 1.162

Toscana 1.007

Umbria 0.987

ValledAosta 1.021

Veneto 0.903

Si tratta di una stima realizzata da Davide Tosi, Alice Schiavone e Alessandro Riva, docenti all’Università degli Studi dell'Insubria, e aggiornata al 12 gennaio. Non è detto ovviamente che i numeri coincidano con quelli del monitoraggio Iss.