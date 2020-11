Covid-19, Zone: sei regioni rischiano il cambio fascia, Trentino accerchiato

L'Alto Adige è zona rossa, a deciderlo è stato il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, dopo aver visto i dati del contagio che si sono registrati nel fine settimana tra sabato 7 e domenica 8 novembre. Nella giornata di lunedì 9 novembre, anche il Veneto potrebbe vivere un «cambio fascia» passando dalla gialla, dove si trova attualmente, a quella arancione. Il Trentino si troverà così accerchiato tra Lombardia e Bolzano che sono etichettate come zona rossa e il Veneto a rischio arancione.

Regioni a rischio

Veneto, Campania, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria sono le sei regioni che rischiano di diventare zona arancione e di trovarsi nel lockdown «morbido» con un'ordinanza del ministero della Salute che, però, deve prima attendere i risultati del monitoraggio dei 21 indicatori e degli Scenari dell'Istituto Superiore di Sanità il cui invio è stato rimandato a lunedì 9 novembre. Il motivo, come riporta Today, sarebbe dettato dal fatto che gli enti locali non hanno inviato i numeri necessari per effettuare i calcoli e prendere le decisioni. Quattro tra queste sei potrebbero «cambiare zona» già tra lunedì e martedì con la firma di Roberto Speranza e l'avallo politico di Giuseppe Conte, anche con parere contrario da parte dei governatori.