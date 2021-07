Covid, in Alto Adige riapre la terapia intensiva

Da zero a tre pazienti ricoverati in terapia intensiva nell'arco di 24 ore in Alto Adige. È quanto riportato dall'Ansa nella giornata di sabato 31 luglio che avvisa anche che i ricoveri nei normali reparti ospedalieri ora sono invece cinque.

Il Trentino, che ancora non ha aggiornato i dati, al momento non registrerebbe ricoveri in terapia intensiva, ma nel report di venerdì sono stati confermati sei pazienti ricoverati nei reparti Covid.