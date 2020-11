Contributi ai lavoratori dello spettacolo: 1.500 euro ma solo alle partite Iva. Cgil: "Fuori uno su tre"

Contributi a fondo perduto pe i lavoratori e gli imprenditori dello spettacolo, settore praticamente chiuso fin dal primo lockdown. La Provincia ha dato il via libera alle domande a partire da lunedì 23 novembre, fino al 4 dicembre. Possono beneficiarne gli operatori economici, associazioni o società e i singoli professionisti, artisti o tecnici, che operano in regime di ditta individuale o tramite partita Iva.

Il Fondo, varato dalla Giunta nei giorni scorsi, ammonta a 500mila euro. Il contributo è di 1.500 euro per i singoli lavoratori e può arrivare fino a 5.000 euro per imprese o associazioni dello spettacolo. Eccezione per i cinema che potranno ricevere un importo pari al 50% degli incassi persi, fino a 20.000 euro.

L'operazione, però, nasce già insieme alle prime critiche, da parte della Slc Cgil. "Due terzi dei lavoratori e delle lavoratrici del settore rischiano di rimanere esclusi" questa la denuncia del sindacato, il quale stima che solamente il 30% degli addetti dello spettacolo abbia una partita Iva.

Difficile raggiungere chi non ha partita Iva? Niente affatto, stando agli esempi citati dalla Slc Cgil, ovvero i soliti "vicini virtuosi": Regione Veneto e Provincia autonoma di Bolzano. La Giunta Provinciale di Bolzano ha destinato un contributo una-tantum, destinato agli artisti che non dispongono di un contratto dipendente di più di 12 ore settimanali. La Regione Veneto erogherà un bonus basandosi sui criteri del DL Cura Italia e Rilancio" si legge nella nota.