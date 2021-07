Brentonico, il comune incontra i neo maggiorenni

L’amministrazione comunale di Brentonico ha incontrato i neo diciottenni e ha consegnato loro il volume con lo Statuto della Regione Trentino Alto Adige, all’interno del quale è riportata integralmente anche la Costituzione italiana. L’incontro ha coinvolto anche i giovani con un anno in più, dunque i diciannovenni. Per loro, infatti, l’anno scorso non era stato possibile organizzare nulla a causa dell’emergenza Covid.

L’assessore comunale alle politiche giovanili, Assia Zoller, spiega: "È stata un’occasione per mostrare ai ragazzi e alle ragazze la struttura del municipio: i suoi vari uffici e la sala consiliare che è il luogo del confronto democratico a livello locale. Con l’occasione abbiamo anche presentato il Piano giovani di zona “Ambra”, che oltre a Brentonico coinvolge i Comuni di Mori, Ala, Avio e Ronzo Chienis. Abbiamo dunque invitato i neo maggiorenni a essere sempre più parte attiva della comunità, magari proprio attraverso la partecipazione alle attività promosse dal Comune e dal Piano giovani".

I neo diciottenni che non hanno potuto presenziare all’incontro di venerdì in municipio, potranno comunque ritirare la loro copia dello Statuto e della Costituzione, recandosi in biblioteca negli orari di apertura.