Due anni dalla scomparsa di Megalizzi, il ricordo della Giunta provinciale

Due anni dalla scomparsa di Antonio Megalizzi, il 28enne trentino ferito gravemente durante l'attentato si Strasburgo e che è deceduto dopo tre giorni di coma, il 14 dicembre del 2018. Megalizzi si trovava a Strasburgo da qualche giorno prima, per seguire la seduta del Parlamento Europeo con il consorzio internazionale di radio universitarie Europhonica. La sera dell'attentato si trovava nelle vie del centro insieme a due colleghe, la trentina Caterina Moser e la veneziana Clara Rita Stevanato, illese. Secondo le ricostruzioni l'attentatore avrebbe sparato mentre stava fuggendo dopo aver già lasciato a terra tre vittime ed altri dodici feriti.

«Un ragazzo che inseguiva i suoi sogni, che credeva nel confronto, che si impegnava pubblicamente per il pluralismo, per un'Europa dei popoli, democratica e senza violenza, in cui le differenze possano convivere pacificamente e nel rispetto di tutti". Così il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, insieme alla Giunta provinciale, ricorda Antonio Megalizzi, il giovane trentino morto nel 2018.

«La scomparsa di Antonio - scrive Fugatti - oltre ad una vasta ondata di commozione, ha suscitato anche un forte impeto civile, che si è trasformato in un impegno comune, assunto da tutte le istituzioni trentine e dalla sua famiglia e concretizzato nella nascita, un anno fa, della Fondazione che porta il suo nome. "E' una sorta di eredità che Antonio ci lascia, - conclude Fugatti - che ci spinge ad impegnarci per costruire un’Europa più unità, più solidale, più giusto e più forte, capace di affrontare le sfide sociali che sono davanti a noi, che non arretra di fronte alle sue responsabilità e che non soccombe davanti all’odio e alla paura».