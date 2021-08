Ibrahimovic in Trentino a sorpresa: il figlio Maximilian è in ritiro con l'under 16 del Milan

Zlatan Ibrahimovic è approdato a Fornace domenica 22 agosto, sul campo di allenamento, perché il figlio Maximilian è in ritiro con l’under 16 del Milan.

Papà Zlatan è arrivato in Trentino per assistere agli allenamenti diretti dall'ex compagno di squadra Ignazio Abate, dei giovani calciatori che giocano con il figlio.

L'under 16 del Milan sarà in ritiro fino a sabato 28 agosto sull'Altopiano di Piné.

Il famoso calciatore è stato accolto con molto entusiasmo da parecchi trentini c'è chi si è fatto fotografare al duo fianco e chi, invece, lo ha paparazzato al ristorante.

Sulla pagina Facebook del Comune di Baselga di Pinè il sindaco Alessandro Santuari gli ha dedicato anche un post: "La presenza delle giovanili del Milan hanno portato sul nostro Altopiano il campione dello sport Zlatan Ibrahimovic.

Esempio di come l'impegno possa portare lontano nello sport e di come lo sport possa essere un eccezionale traino per il nostro Altopiano.

Un grazie alla dirigenza del Milan e agli operatori dell'Altopiano che da Montagnaga a Brusago sanno offrire un'accoglienza all'altezza delle grandi occasioni.

Impegno e perseveranza, una lezione da imparare"