Tamponi rapidi: le farmacie convenzionate

L'elenco delle farmacie convenzionate che effettuano tamponi rapidi (antigenici) in Trentino

Nella nuova ordinanza firmata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ad agosto, sono contenute anche le disposizioni per l'effettuazione dei test antigenici nelle farmacie, queste dovranno inviare notifica di adesione al Protocollo nazionale ad Apss. Le farmacie già operanti in regime di libera professione sul territorio provinciale potranno continuare la loro attività e verranno considerate aderenti al nuovo protocollo.

Sul sito dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari è in continuo aggiornamento l'elenco delle farmacie convenzionate che effettuano tamponi rapidi (antigenici) in Trentino, sulla base della progressive adesioni delle stesse.

Le farmacie effettuano test rapidi su prescrizione medica a carico del Servizio sanitario provinciale e anche come prestazione a carico del cittadino (per necessità di lavoro, viaggio etc.).