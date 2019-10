Olimpiadi 2026: anche il Trentino e l'Alto Adige nel Comitato (ma non nel logo)

Il Trentino Alto Adige non sarà nel logo delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, ma nel Consiglio d'amministrazione sì. Il Comitato di Indirizzo (CIC) si è riunito a Milano ed "è stato completato con l'ingresso del Governo e delle Province autonome di Trento e Bolzano". Queste le parole utilizzate in una nota della Provincia, dopo la polemica per la mancata menzione, nel titolo e nel logo, delle Dolomiti.

Il Trentino ci sarà "con l'impegno di assicurare garanzie finanziarie". Insomma, i soldi trentini, ed altoatesini, confluiranno nel gigantesco budget dei Giochi Invernali 2026. Chi guiderà il Comitato è ancora da decidere: il prossimo 5 novembre si svolgeranno i colloqui con i candidati ed il CEO delle Olpimpiadi sarà annunciato il giorno seguente al Ministero dello Sport.

Il CIC è così composto: vi prendono parte il Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, i Sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina, i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, i Presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher.