Chiuso il Comitato, nasce il Tavolo faunistico ma le associazioni ambientaliste non partecipano

Dopo la soppressione del Comitato faunistico provinciale, che metteva attorno allo stesso tavolo cacciatori ed associazioni ambientaliste (WWF, LIPU, ENPA e Legambiente), nasce il Tavolo faunistico provinciale. E questa volta le associazioni ambientaliste non ci saranno.

La notizia della soppressione del Comitato da parte della Giunta Fugatti nel febbraio dell'anno scorso provocò una frattura con i rappresentanti delle maggiori associazioni nazionali di protezione animale. Frattura, a quanto pare, insanabile dal momento che nessuna delle quattro associazioni ha espresso un proprio rappresentante nel nuovo ente.

La possibilità di entrare a far parte del Tavolo era stata introdotta proprio dopo le proteste da parte degli ambientalisti alla notizia della soppressione del Comitato. Ora che il nuovo ente è stato creato, però, gli ambientalisti declinano l'invito. Non è una novità: già alla presentazione della riforma i rappresentanti di WWF, LIPU e Legambiente avevano denunciato i minori poteri previsti per i membri del futuro Tavolo.

"Nessuna delle associazioni nazionali aventi tra i propri fini la protezione dell'ambiente naturale e della fauna, ha risposto alla richiesta della Provincia di designare i propri rappresentanti" informa una nota. Al loro posto si è accreditata la SAT, che ha ottenuto dalla Giunta la possibilità di partecipare al Tavolo ed ha nominato un suo rappresentante.

Il Tavolo faunistico provinciale risulta dunque così composto: oltre all'assessore Zanotelli ed ai dirigenti delle strutture provinciali in materia di foreste, fauna, ambiente, agricoltura e veterinaria, partecipano l'avvocato Stefano Ravelli e i signori Lino Rizzardi, Renzo Paluselli e Cristian Marcolini designati dall'ente gestore della caccia; Aldo Debiasi designato da Confagricoltura del Trentino in rappresentanza delle aziende agricole; Luca Rigatti designato dal Gruppo cinofilo roveretano; Luigi Stefani designato da Coldiretti Trento in rappresentanza dei coltivatori diretti; Federico Giuliani designato dall'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali; Alessandro de Guelmi designato dalla Società degli Alpinisti Tridentini; Stefano Moltrer, sindaco del Comune di Palù del Fersina, designato dal Consiglio delle autonomie locali.