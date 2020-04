Scuola e coronavirus: come fare per ripartire? Consiglio provinciale in seduta straordnaria

Una seduta straordinaria del Consiglio provinciale per parlare della scuola trentina nella fase 2. E' quanto chiesto ed ottenuto, dalle minoranze (Patt, PD, Futura e M5S) che chiedono alla Giunta d chiarire quali siano le stretegie che intende adottare dopo l'annuncio dell'assessore all'Istruzione Mirko Bisesti ("Non escludiamo di riaprire prima di settembre") e le ipotesi, vanzate da Fugatti e Segnana, di istituire bonus baby sitter per sopperire alla chiusura prolungata degli asili.

"In questo momento è necessario unire le forze ed impegnarsi tutti per il medesimo obiettivo come chiesto dai Trentini, e l’inizio di questo percorso di collaborazione è una comunicazione più stretta fra la Giunta ed il Consiglio provinciale. L’oggetto della richiesta è riferito alla necessità di affrontare in tempo utile la problematica che l’emergenza sanitaria determina", scrive la consigliera Paola Demagri, prima firmataaria della richiesta. Richiesta accolta: se ne parlerà in una seduta straordinaria ai primi di maggio, per la prima volta in videoconferenza.