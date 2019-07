Vittoria in Consiglio di Stato: Savoi resta consigliere provinciale

Vittoria definitiva del consigliere, a buon titolo, Alessandro Savoi al Consiglio di Stato. L'ente di giustizia amministrativa ha dato ragione allo storico militante leghista, respingendo il ricorso di Giacomo Bezzi. I due si contendevano il posto in Consiglio provinciale per una manciata di voti alle elezioni dell'ottobre scorso. Savoi dunque resterà in Consiglio e la vittoria conferma un'altra volta l'exploit della Lega che ha portato alla presidenza della Provincia Maurizio Fugatti.

La prima a complimentarsi è la consigliera e collega di partito Mara Dalzocchio: "Sono felice che la delegazione di rappresentanti della Lega Salvini Trentino possa ancora avvalersi della figura storica di Alessandro Savoi, nostro Presidente e figura storica della Lega in Trentino. Oggi si è dato ragione a chi effettivamente l’aveva. Ora, tutti insieme, affronteremo con maggior serenità le battaglie che la Lega si pone per portare quel cambiamento richiesto dai trentini lo scorso 21 ottobre".