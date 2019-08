Dalle spiagge alle montagne trentine: Salvini atteso, anche quest'anno, a Pinzolo

Il "tour" estivo che ha visto il Ministro dell'Interno sul palco in 21 località balneari italiane in due settimane si è appena concluso, ma Matteo Salvini è già pronto per la montagna. E' atteso in Trentino dove, come ormai da molti anni a questa parte, è ospite a Pinzolo alla festa della Lega il 31 agosto.

L'anno scorso da Pinzolo Salvini aveva lanciato la trionfale corsa della Lega alle provinciali. Quest'anno la festa si terrà invece in un clima meno trionfale per il Carroccio, almeno a livello nazionale. Con il vicepremier ci saranno gli onorevoli Edoardo Rixi, responsabile di partito per le Infrastrutture ed i Trasporti, Alessandro Morelli, presidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti, e Massimo Garavaglia, viceministro dell'Economia.