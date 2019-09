Salvini a Pinzolo: "Non ci spaventa qualche mese di opposizione"

Salvini alla Festa della Lega di Pinzolo in un periodo decisamente particolare per lui e per il partito. L'anno scorso, com'è stato ricordato sul palco, il leader della Lega che era ancora Ministro dell'Interno e vicepremier, lanciava la campagna elettorale che portò la Lega al governo in Trentino. Nemmeno un anno dopo Salvini è a Pinzolo da "semplice" segretario del Carroccio, con una crisi di governo alle spalle, aperta da lui stesso.

Il leader della Lega è stato preceduto sul palco dal segretario provinciale della Lega Mirko Bisesti e dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che hanno ricapitolato quanto fatto in Trentino dalla festa dell'anno scorso. "Abbiamo messo in atto un cambiamento culturale - ha detto Bisesti - sul fronte natalità, sul fronte sicurezza sicurezza. Secondo qualcuno nel 2050 l'Italia dovrebbe importare milioni di immigrati, noi stiamo dicendo non a tutto questo".

L'argomento migranti torna anche nelle parole del governatore Fugatti: "Se in Trentino il numero di richiedenti asilo è crollato negli ultimi mesi lo si deve a Matteo Salvini, noi siamo solo esecutori. Vi ricordate com'era prima? Non cambierà nulla per quanto ci riguarda. Avevamo detto che avremo smantellato l'organizzazione dell'accoglienza in Trentino, e crediamo di averlo fatto. Cooperazione internazionale, dimezzato le tariffe del trasporto scolastico, abbonamento gratuito per over 70, azzeramento delle rette degli asili nido".

Matteo Salvini sale sul palco, insieme a lui ci sono tutti i consiglieri e gli onorevoli trentini della Lega, ed i segretari delle singole sezioni del partito in Trentino. "Mentre stiamo ragionando del futuro dell'Italia in questo momento a Roma c'è il mercato delle vacche. Potranno scappare dal volo per un mese o due mesi, non potranno scappare per sempre. Si stanno confrontanto il PD che risponde a Bruxelles, e la Lega che difende il popolo italiano, gli schiavi da ua parte e gli uomini liberi dall'altra. Salvare la polotrona è l'unico motivo per il quale stanno ancora lavorando a Roma. Non ci spaventa qualche mese di opposizione".

Ma Matteo Salvini ne ha anche per la Procura di Agrigento: "Sarà una coincidenza ma in queste ore sono tornate nel Mediterraneo sette navi delle ONG. La Procura di Agrigento ha aperto un'altra indagine contro ignoti per sequestro di persona, indivinate chi è l'ignoto? Sono pronto e vengo in Tribunale a testa alta, clandestini nel mio Paese non ne voglio più".