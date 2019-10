Anche Bisesti sta con i curdi, oggi manifestazione di solidarietà in piazza Pasi

L'attacco della Turchia ai curdi i Siria ha provocato reazioni di protesta in tutto il mondo. In Trentino è stata convocata una manifestazione di solidarietà con il popolo curdo che si terrà mercoledì 16 ottobre alle 17 in piazza Pasi. Non siamo riusciti a risalire all'organizzatore della manifestazione, quel che è certo è che ci saranno PD, Sinistra Italiana, Futura, i sindacati Cgil, Cisl e Uil, oltre naturalmente a tantissime associazioni, movimenti di sinistra e privati cittadini.

Quella al popolo curdo va però delineandosi come una solidarietà bipartisan: il segretario provinciale della Lega Salvini, Mirko Bisesti, ha pubblicato sulla sua pagina personale di facebook un messaggio di solidarietà per "un popolo che ha sconfitto in molte zone il Califfato islamico ed ora dopo essere stato usato è stato tradito da chi ha sempre fatto solo i propri interessi senza curarsi delle conseguenze".

Pe Bisesti la nuova guerra in Siria si collega direttamente con la questione migratoria, e nel post finisce anche una critica all'operazione "Mare nostrum". "Di quelle azioni e delle ovvie e devastanti conseguenze noi, l'Italia, dobbiamo essere i primi a dover dire la nostra. Nel Mediterraneo ci viviamo e ci siamo inseriti come nessun altro! Un tempo era il Mare Nostrum mentre oggi ne siamo semplici spettatori! Il richiamo non è ovviamente all'operazione search and rescue sbagliata perché è stata un pull factor per incoraggiare ancor di più le partenze".