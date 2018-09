Elezioni: 11 candidati alla presidenza della Provincia. Le liste sono 22

Si sono concluse giovedì sera le operazioni di deposito delle candidature a presidente e delle relative liste per la partecipazione alle elezioni provinciali del 21 ottobre. L'ammissione compete all'ufficio centrale circoscrizionale che dovrà esprimersi entro venerdì 21 settembre. Sabato è previsto invece il duplice sorteggio, prima dei candidati a presidente, e poi delle liste, valido per determinare l'ordine sulle schede elettorali. Di seguito l'elenco delle candidature alla presidenza della Provincia autonoma di Trento e delle liste depositate, in ordine di presentazione.

CANDIDATI PRESIDENTI

FILIPPO DEGASPERI

FILIPPO CASTALDINI

GIORGIO TONINI

MAURIZIO FUGATTI

PAOLO PRIMON

ROBERTO DE LAURENTIS

ANTONELLA VALER

FEDERICO MONEGAGLIA

MAURO OTTOBRE

UGO ROSSI

FERRUCCIO CHENETTI

LISTE IN ORDINE DI PRESENTAZIONE

LISTA 5 STELLE

FUTURA 2018

CASAPOUND

UNIONE DI CENTRO CON FUGATTI

AGIRE PER IL TRENTINO

FRATELLI D’ITALIA

AUTONOMISTI POPOLARI

FORZA ITALIA

L’ALTRO TRENTINO A SINISTRA

LEGA NORD

LISTA POPOLI LIBERI – FREIE VÖLKER - PRIMON

TRE

MOVIMENT LADIN DE FASCIA

CIVICA TRENTINA

UNIONE PER IL TRENTINO

LIBERI E UGUALI

RICONQUISTARE L’ITALIA

PD

AUTONOMIA DINAMICA

PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE – P.A.T.T.

PROGETTO TRENTINO

FASSA