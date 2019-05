Trentino al voto per l'Election Day: i dati sull'affluenza alle urne

Domenica 26 maggio a Trento e provincia si vota per le elezioni Europee e per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati. In cinque comuni, inoltre, i cittadini saranno chiamati alle urne anche per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale.

Affluenza alle urne

Alle ore 12 in Trentino Alto-Adige per le Europee hanno votato tutti e 291 comuni della regione. Ad andare alle urne è stato il 17,53% degli aventi diritto. Nei 175 comuni della provincia di Trento l'affluenza è del 15,21%. Nei 116 comuni di Bolzano a votare è stato il 19,44% degli aventi diritto.

Per quanto concerne le elezioni suppletive, alle 12 hanno votato 31.222 persone nel collegio di Trento, con un'affluenza del 15,84%, e 16.678 in quello di Pergine Valsugana, con un'affluenza del 15,21%.

Alle 11 invece l'affluenza nei comuni chiamati alle urne era 18,70% a Borgo Valsugana, 23,2% a Folgaria, 13,05% a Levico Terme, 23,9% a Tione.

I numeri dei votanti

Gli aventi diritto al voto alle Europee in Trentino sono 453.699; mentre in Alto Adige 403.697. Per le elezioni politiche suppletive nei due collegi di Trento e della Valsugana, gli aventi diritto al voto sono invece 313.331, di questi 197.106 votano nel Collegio uninominale 04-Trento; 116.225 nel collegio 06-Pergine.

Per quanto riguarda le elezioni comunali, nella Provincia si vota nei comuni di Borgo Valsugana, Folgaria, Levico Terme, Terre d'Adige, Tione di Trento. In tutti e cinque questi comuni non è previsto il turno di ballottaggio. In Alto Adige sempre per rinnovare il consiglio comunale votano i cittadini di Capo di Trens e Sarentino. A breve i primi risultati sull'affluenza alle urne.