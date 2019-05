Elezioni supplettive, in Trentino si eleggono due parlamentari: i risultati

Domenica 26 maggio con le Elezioni europee gli elettori trentini residenti nei collegi di Trento (197.106 elettori) e Pergine Valsugana (116.225 elettori) hanno votato anche per eleggere due parlamentari alla Camera dei Deputati, in sostituzione del presidente della Provincia Maurizio Fugatti e del'assessore Giulia Zanotelli che, eletti nel marzo 2018, avevano lasciato la carica nazionale per quella provinciale.

L'affluenza alle supplettive, in linea con il dato delle europee, è stata del 56,92% nel Collegio di Trento e del 51,32% nel Collegio di Pergine.

I dati parziali vedono comunque in testa la Lega in entrambi i collegi: a Trento la candidata leghista Martina Loss ha ottenuto il 54,42%, rispetto alla candidata dell'alleanza di centrosinistra Giulia Merlo, ferma al 33,82% ed al candidato del Movimento Cinque Stelle Lorenzo Leoni, che ha ottenuto l'11,77%. Le sezioni scrutinate, nel momento in cui scriviamo (ore 8.30 di lunedì 27 maggio) sono ancora 121 su 226 e mancano tutte le 98 sezioni del Comune di Trento, città in controtendenza per quanto riguarda il voto alle europee, dato che il primo partito risulta essere il PD con il 34%.

Nel Collegio di Pergine è invece già sicura la vittoria di Mauro Sutto, candidato di Lega-FdI-FI con il 51,08%, ovvero 27.513 voti, che ha staccato la candidata dell'alleanza di centrosinistra Cristina Donei, ferma al 35,99%, e la candidata del Movimento Cinque Stelle Rosa Micgela Rizzi al 12,92%.