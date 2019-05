Elezioni: la Lega fa il "bis" alle supplettive e vince a Trento e Pergine

Il centrodestra fa il bis alle elezioni supplettive tenutesi in Trentino in contemporanea alle Elezioni europee di domenica 26 maggio. In ballo i due posti alla Camera dei Deputati lasciati liberi da Maurizio Fugatti e Giulia Zanotelli, nominati nell'ottobre scorso Presidente della Provincia e Assessore.

Nel collegio di Trento la candidata dell'alleanza di centrosinistra Giulia Merlo non ce l'ha fatta a tenere testa alla sfidante del centrodestra Martina Loss. Merlo, sostenuta da PD, Verdi, Leu, Futura, Socialisti e Upt, si è fermata al 41,14% mentre la candidata di centrodestra, appoggiata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ha ottenuto il 46,06%. Il candidato del Movimento Cinque Stelle nel collegio di Trento Lorenzo Leoni ha ottenuto il 12,80%.

Più marcata la distanza nel collegio di Pergine Valsugana, dove la vittoria del centrodestra è netta: il candidato alla Camera dei Deputati Mauro Sutto, sostenuto anche in questo caso da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ha ottenuto il 51,08% guadagnando di diritto un posto a Roma nelle fila della maggioranza. La sfidante del centrosinistra, Cristina Donei, si è fermata al 35,99%. La candidata del Movimento Cinque Stelle ha ottenuto il 12,92%.

Un voto che, sostanzialmente, conferma quello espresso dagli elettori dei due collegi nel marzo 2018 quando, per la prima volta, il centrodestra vinse in tutto il Trentino, con un testa a testa solamente nel collegio di Trento. Anche in questo caso i due nuovi parlamentari, Martina Loss e Mauro Sutto, pur sostenuti dagli altri due partiti di centrodestra, sono espressione diretta della Lega, che con queste elezioni europee passa dal 27% delle provinciali di ottobre al 37%.