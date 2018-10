Un altro "tour" per Salvini in Trentino: dalla Melinda alle Albere

Un altro tour elettorale in Trentino per Salvini. Il vicepremier, che è stato in Trentino anche lo sorso weekend per un "tour de force" con una tappa ogni ora, è arrivato a Cavalese nella mattinata di oggi, venerdì 19 ottobre, a meno di 24 ore dal silenzio elettorale. In mattinata si è spostato a Segno, in Val di Non, verso le 10.30. Ha visitato le celle ipogee della Melinda (progetto che, tra l'altro Fugatti criticò come "faraonico" nel 2016) per poi proseguire verso Mezzocorona. Nel pomeriggio è atteso ad Arco (ore 15.15), Riva (ore 16.40), Mori (ore 18.10) per concludere con un comizio al Parco delle Albere a Trento, dove è anche stata annunciata una manifestazione di protesta, alle 20.30.

Nel frattempo proprio il Trentino Alto-Adige è teatro di una forte rottura, a livello nazionale, tra Lega e M5S sul Tunnel del Brennero: dopo l'annuncio del ministro Fraccaro, che ha dichiarato di voler bloccare l'opera "i cui costi superano i benefici". Salvini ha risposto seccamente: "Se comincio a fare un buco in una montagna, preferisco finirlo piuttosto di lasciarlo a metà. Questo aggiunge vale per la Pedemontana, il terzo valico e l'energia in Puglia. E' evidente che i benefici in questo caso sono superiori ai costi".

Critiche al Governo penta-leghista anche da Berlusconi, presente ieri a Trento per sostenere la lista di Forza Italia, alleata della Lega: "Spero che questo Governo duri poco" ha detto. E, naturalmente, anche da Gentiloni, in città per la chiusura della campagna elettorale del PD: " "Mi auguro che ci sia qualcuno al governo che si renda conto del contesto delicatissimo e molto rischioso, in cui questa manovra economica ci infila. Non solo non è una manovra che alimenta la crescita e sviluppo, ma purtroppo è una manovra che mette a rischio i conti pubblici".