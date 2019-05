Elezioni europee: nella città di Trento vince il PD con il 34%

Nella città di Trento, in controtendenza rispetto al Trentino ed al dato nazionale, il vincitore delle Elezioni europee 2019 è il Partito Democratico, con il 34,78%, quasi 20.000 voti, precisamente 19.465. Se si guarda solamente ai voti del comune capoluogo, dove manca poco alle prossime elezioni comunali, la Lega rimane ferma al 28,72%. A Trento è atteso anche il vicepremier Salvini che, tra pochi giorni, parlerà al Festival dell'Economia (clicca qui). Il Movimento Cinque Stelle è invece in linea con la percentuale ottenuta su tutto il territorio provinciale, ovvero la metà rispetto al dato nazionale.

Va ricordato che nel collegio di Trento, così come in quello di Pergine, domenica 26 maggio si è votato anche per eleggere due parlamentari nelle Elezioni supplettive 2019. Proprio in città potrebbe esserci il sorpasso della candidata dell'alleanza di centrosinistra Giulia Merlo sulla candidata della Lega Martina Loss: lo scrutinio è ancora in corso, segui i risultati, clicca qui...