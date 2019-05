Europee: in Trentino Lega al 37%

La Lega si conferma il primo partito anche in Trentino alle Elezioni europee 2019: il 37, 68% dei votanti trentini (ben 92.348 elettori) ha barrato il simbolo del partito di Salvini, confermando di fatto la scelta dell'ottobre 2018 che portò la coalizione a trazione leghista al governo della Provincia di Trento.

Il Partito Democratico è al secondo posto con il 25,30%, un dato di poco superiore a quello nazionale (62.001 elettori). Il PD è però primo nella città capoluogo, Trento, dove ha ottenuto il 34%. Il Movimento Cinque Stelle, anche in questo caso in linea con i risultati nazionali, è al terzo posto ma con una percentuale che è la metà rispetto a quanto ottenuto a livello nazionale: 8,73% (ovvero 21.395 voti).

Al quarto posto il partito altoatesino SVP sostenuto, in provincia di Trento, dal Patt, Partito Autonomista Trentino Tirolese. La "stella alpina" ha ottenuto il 6,43% in Trentino, mentre in Alto Adige è il primo partito. A seguire Forza Italia con il 5,28% (12.948), poi Fratelli d'Italia con il 5,06% (12.407). I Verdi sono al sesto posto con il 4,15% (10.162 voti) e superano, dunque la soglia di sbarramento prevista per il Parlamento europeo.

Non hanno superato la soglia del 4% le liste di + Europa (3,11% ovvero 7.628 voti), La sinistra (1,60% ovvero 3.931 voti), il Partito Animalista (0,56% ovvero 1.380 voti), il Partito Comunista (0,49% ovvero 1.196 voti), i Popolari per l'Italia (0,45% ovvero 1.110 voti), Casa Pound (0,37% ovvero 896 voti), il Popolo della Famiglia (0,35% ovvero 868 voti), il Partito Pirata (0,26% ovvero 634 voti), il Movimento Politico Pensiero Azione (0,09% ovvero 232 voti) e, infine, Forza Nuova (0,08% ovvero 207 voti).