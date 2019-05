Europee, i più votati in Trentino: Salvini e Battiston

La Lega stravince in Italia ed anche in Trentino in questa tornata elettorale europea. Il 26 maggio il 37% dei trentini ha barrato il simbolo con Alberto da Giussano sulla scheda elettorale. Il candidato più votato è Matteo Salvini, capolista in tutte le Circoscrizioni, con 26.456 preferenze. Al secondo posto c'è Roberto Battiston, trentino, candidato del Partito Democratico. Il professore dell'Università di Trento, ed ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, ha ottenuto ben 22.027 voti. Un risultato che però non gli garantisce un posto al Parlamento europeo.

In Trentino Alto Adige il più votato è risultato essere l'altoatesino Herbert Dorfmann che con la bellezza di 98.557 preferenze è stato confermato nel suo ruolo a Bruxelles. In Trentino, però, Dorfmann ha ottenuto "solo" 8.262 voti, piazzandosi al quarto posto. Nessun candidato propriamente trentino andrà dunque in Europa: dopo Battiston, che come detto benchè primo nelle preferenze è sotto la soglia per l'Europarlamento, la classifica vede al terzo posto un altro candidato del PD, Carlo Calenda, con 14.584 voti.

Al quinto posto il candidato della Lega, bolzanino, Matteo Gazzini a 5.244 preferenze. Pochi voti in più rispetto all'ex ministro e candidata del PD Cécile Kyenge con 5.048 preferenze. Per Forza Italia l'ex presidente della Provincia Mario Malossini ha ottenuto 3.483 voti, poco meno di Silvio Berlusconi, anch'egli capolista in tutte le circoscrizioni, con 3.647 preferenze. Il più votato del Movimento Cinque Stelle è il trentino Cristiano Zanella, con 2.715 voti.

Gli altri candidati trentini sono Claudia Segnana (SVP) con 1.613 voti, Francesca Gerosa (Fratelli d'Italia) con 1.380 voti, Matteo Segatta (La Sinistra) con 1.033 voti, e l'ex senatore Ivo Tarolli, candidatosi con i Popolari per l'Italia, che in Trentino ha ottenuto 579 voti. La rivana Giulia Pilloni, candidata per Casa Pound, ha totalizzato 170 preferenze.