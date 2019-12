Andreatta, gli ultimi auguri da sindaco: "Ho tenuto insieme una comunità"

Tradizionali auguri di fine anno ai giornalisti da parte del sindaco di Trento Alessandro Andreatta, gli ultimi con la fascia tricolore. Andreatta infatti, dopo essere passato da vicesindaco a sindaco nel 2008 quando Alberto Pacher fu eletto presidente della Provincia, venne confermato alla guida della città nel 2010 e, per un secondo mandato, nel 2014. Dodici anni in carica, dunque, anni durante i quali, ha detto, la città è profondamente cambiata.

"Da quando ho iniziato la città è profondamente cambiata. Abbiamo fatto di Trento una città di relazione, e, nonostante la crisi, ho cercato di tenere insieme la comunità in anni difficili, creando opportunità per giovani e paracadute per chi si trova in difficoltà" ha detto Andreatta rinnovando ai giornalisti, convocati a Palazzo Geremia, la gratitudine a nome dell'intera cittadinanza.

Trento si prepara dunque alle imminenti elezioni. La Giunta regionale ha già deciso la data della chiamata alle urne: il 3 maggio 2020, a ridosso del ponte della Festa del Lavoro. Le manovre politiche in vista della campagna elettorale sono già iniziate, con un centrosinistra che, dopo essersi presentato diviso alle elezioni provinciali che hanno visto trionfare per la prima volta il centrodestra in Trentino, tenterà forse di ritrovare l'unità. Dall'altra parte c'è un'alleanza di centrodestra senza precedenti, attualmente alla guida della Provincia, trainata dalla Lega di Maurizio Fugatti e Mirko Bisesti. Terzo polo, alleato alternativamente con entrambi gli schieramenti a livello nazionale, il Movimento Cinque Stelle che ale ultime comunali guadagnò 3 seggi, ma anche l'Altra Trento a Sinistra, partito che ormai a livello nazionale non esiste più, con un seggio.