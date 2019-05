Tione: Antolini, candidato unico, è già sindaco

Mentre è ancora in corso lo spoglio delle urne per le elezioni comunali 2019 in Trentino Eugenio Antolini è già sicuro di essere sindaco di Tione. Antolini era infatti l'unico candidato alla carica di primo cittadino. La sua battaglia, sostenuta dalle liste Insieme per Tione e Punto su Tione, era quella contro l'astensionismo. Perchè le elezioni fossero valide bastava che il 51% degli aventi diritto si presentasse alla cabina elettorale.

Una battaglia vita dal momento che l'affluenza, a Tione, è stata del 71,09%. Molto alta, sebbene in calo risopetto al 75,6% della scorsa volta, e comunque sufficiente a garantire ad Antolini la fascia tricolore. Si attende ora l'esito dello spoglio per la composizione del nuovo Consiglio comunale.